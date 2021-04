Spezia, Italiano punta il dito contro il suo bomber Nzola

Non sono state parole al miele quelle che il mister dello Spezia ha regalato al suo bomber Nzola al termine del derby perso contro il Genoa.

Il tecnico punta il dito sulle polveri bagnate del suo attacco rispetto a quello del Grifone.

“Nzola ha avuto un problema serio alla caviglia, è stato fuori 2 mesi, da quando è rientrato non è stato lo stesso del primo periodo, ma dobbiamo dargli fiducia e minutaggio. Si muove, dà una mano, ma senza gol per un attaccante è un problema enorme. Quota salvezza? Non so, oggi era importante, ma servono ancora punti in queste 5 giornate, dobbiamo stare attenti“.