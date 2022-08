Spezia, in vendita i biglietti per la sfida di Coppa contro il Como

Dalle ore 16:00 di lunedì 1 agosto è attiva la vendita libera della partita Spezia-Como, in programma sul terreno del “Picco” il 6 agosto 2022 alle ore 18:00 e valida per i Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023.

La partita è inclusa nell’abbonamento Serie A 2022-2023 dello Spezia Calcio e i titolari potranno accedere all’evento tramite la propria Eagle Card.

Gli abbonati nel settore Curva Piscina, solo per questa partita, saranno fatti accedere in Curva Ferrovia e anche in questo caso, sarà necessario utilizzare il proprio abbonamento 2022/2023 caricato su Eagle Card.

Per il ritiro del tagliando segnaposto provvisorio, gli abbonati nel settore Curva Piscina dovranno presentarsi al botteghino in Via dei Pioppi (Stadio Picco) dalle ore 15:00 del 6 agosto, con documento d’identità in corso di validità e la Eagle Card dov’è caricato l’abbonamento; gli stessi abbonati, riceveranno comunicazione preventiva via e-mail o telefono, in merito all’assegnazione dei posti per l’incontro in questione