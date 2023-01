Spezia, Gyasi: Contro l’Atalanta fatta una grande gara

Lo Spezia strappa un punto in casa contro l’Atalanta e sale a 14 punti in classifica. A segno per la prima volta in stagione l’attaccante aquilotto Emmanuel Gyasi, che al triplice fischio commenta così la prestazione della squadra.

“Penso che abbiamo fatto una grandissima partita, però ci rimane un po’ di amaro in bocca, perché dopo essere passati in vantaggio per due volte non siamo riusciti a chiudere la partita, finendo poi per subire la rimonta.

Oggi mi sono sbloccato e sono felicissimo di questo, non vedevo l’ora che accadesse, perché per un attaccante il gol è senza dubbio importantissimo. Mi dispiace però che la squadra non sia riuscita a strappare i tre punti, però guardando il bicchiere mezzo pieno abbiamo comunque mosso la classifica contro un avversario molto forte.

Nzola è stato veramente bravo a servirmi sul secondo gol, ci siamo mossi molto bene in quell’azione e quando ho esultato ho visto nei suoi occhi la gioia di avermi servito un gran bell’assist. Anche dopo il gol abbiamo avuto le occasioni per chiuderla e se non le concretizzi ci sta che squadre come queste ti tornano sotto.

Guardiamo avanti, cercando di migliorarci partita in partita, cominciando già da stasera a pensare il Lecce, perché domenica ci aspetta una vera e propria finale”.