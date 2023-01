Spezia, Gotti: Pagato un calo fisico contro l’Atalanta

Mister Luca Gotti nel post gara ha commentato il pari ottenuto ieri dallo Spezia contro l’Atalanta.

“C’era la sensazione che nell’ultimo quarto d’ora ci fosse un impatto fisico diverso tra le due squadre, purtroppo sono stato costretto a fare tre cambi forzati su cinque e anche gli altri due cambi sono stati fatti su calciatori che non avrei voluto cambiare, ma che non avevano i novanta minuti. E questo senza dubbio ha condizionato l’andamento della gara.

Ancora non sappiamo come stanno coloro che hanno chiesto il cambio, mi auguro che si tratti di qualcosa di poco conto. Valuteremo nei prossimi giorni.

Vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, il paradosso è che mi è piaciuto più la prima mezzora del secondo tempo rispetto alla prima frazione, dove nonostante i gol abbiamo concesso il pallino del gioco all’Atalanta. Nella ripresa, abbiamo gestito il campo molto bene, provando a chiudere la partita in tutti i modi ma senza riuscirci. È un vero dispiacere avere perso questi due punti, ma il calcio è questo. Importante sarà già da domani metterci nell’ottica del Lecce.

Moutinho ha fatto un esordio positivo: ha fatto delle ottime scalate, così come delle buone uscite. In occasione del secondo gol era stato bravo sul primo cross, a scalare in avanti e salvare la prima palla dall’area. Da questo punto di vista non ho appunti da fargli, è un giocatore che ci tornerà molto utile durante l’anno”.