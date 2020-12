Spezia-Genoa, Italiano: Alla ripresa cercheremo di reagire

Al termine della sfida casalinga contro il Genoa, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“In questo momento stiamo avendo una flessione dal punto di vista dei risultati, ma non della prestazione. Alla ripresa cercheremo di reagire, avremo un’altra occasione nel nostro stadio.

In occasione dei due gol subiti avremmo dovuto fare meglio, in ogni caso però ad inizio stagione avremmo comunque messo la firma per trovarsi a Natale fuori dalla zona retrocessione. Nel nuovo anno sarà importante non mollare e tornare a spingere forte durante la settimana.

Sappiamo che fino all’ultimo si dovrà lottare per la salvezza, sarà fondamentale rimanere aggrappati al treno: la strada è ancora lunghissima, non dobbiamo mollare”.