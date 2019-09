Spezia-Crotone, Italiano: Pagato un brutto quarto d’ora

Al termine della sfortunata gara casalinga contro il Crotone, è mister Vincenzo Italiano a commentare la prestazione degli aquilotti.

“Vedendo i primi venti minuti non penso ci siano state grosse lacune, abbiamo schiacciato il Crotone nella sua area, poi abbiamo pagato a caro prezzo un maledetto quarto d’ora in cui ci siamo dimostrati poco convinti in entrambe le fasi e quandi si è così “generosi” nei confronti dell’avversario, tutta l’organizzazione di gioco fatica.

Nella ripresa abbiamo schiacciato sull’acceleratore, ma dobbiamo essere più concreti anche se onestamente non credo che la sconfitta sia meritata, anzi, avremmo dovuto portare a casa almeno un pareggio.

In settimana avevamo lavorato bene, non mi aspettavo di uscire dal campo con una sconfitta, ma oggi la scarsa percentuale realizzativa odierna è stato un fattore evidente ed è un aspetto che dobbiamo migliorare, fa parte del nostro percorso.

In campo ci sono anche gli altri, non dobbiamo mai dimenticarlo ed allo stesso tempo dobbiamo essere consci che siamo soltanto all’inizio del nostro cammino, pertanto testa sul campo e lavorare sodo; dobbiamo archiviare la gara odierna, così come avevo già detto dopo Cittadella, ed ora ci aspettano due settimane di rabbia e voglia di rivalsa per preparare la sfida di Udine.

Normale che Mazzotta e Molina godessere di un po’ più di libertà, essendo i quinti di centrocampo, ma dentro una partita ci sono tanti duelli, il pallino del gioco cambia continuamente padrone e ripeto, noi abbiamo pagato cari soltanto quindici minuti della prima frazione.

Mercato? Siamo agli sgoccioli, lascio lavorare il Direttore e so che farà le scelte migliori per tutti.

Ferrer? E’ un ottimo giocatore e posso capire se nei primi minuti dopo il suo esordio abbia pagato un po’ l’emozione, ma con il passare del tempo si è sciolto, ha anche concluso a rete ed è migliorato sotto tutti gli aspetti”.