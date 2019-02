Spezia-Carpi, Marino: dovremo essere concentrati

Alla vigilia della sfida con il Carpi, il tecnico aquilotto Pasquale Marino presenta così i temi dell’incontro.

“Dopo la sfida con il Verona abbiamo analizzato attentamente la gara, senza far drammi, perchè si può incappare in un risultato negativo, l’importante è sapersi rialzare subito; non esistono partite uguali, il risultato di ogni gara dipende da tanti fattori e domenica abbiamo perso immeritatamente contro una squadra con ambizioni importanti.

Domani affronteremo una squadra che è solita mettere in campo grande intensità, ma per noi non cambierà nulla, perchè a prescindere dall’avversario il nostro intento è quello di imporre sempre il nostro calcio, magari concretizzando maggiormente la nostra mole di gioco.

A gennaio il Carpi si è rinforzato e la classifica non ci deve trarre in inganno perchè domani affronteremo una partita molto complicata e dovremo cercare di limitare gli uomini di Castori fin dalle prime battute.

Turnover? In difesa la coperta al momento è corta, ma a centrocampo ed in attacco, visti gli impegni ravvicinati che ci aspettano, qualcosa cambieremo, in modo da avere sempre energie fresche da sfruttare.

Mastinu? Si sta allenando bene, purtroppo in avanti siamo in tanti e lui sta pagando la lunga permanenza ai box iniziale.

La VAR? Sono sicuramente favorevole perchè riduce notevolmente la possibilità di errore: è senza dubbio una cosa positiva per il mondo del calcio”.