Spezia, Capradossi: Emozionato di tornare in campo

Nell’ultima sfida del campionato, il tecnico aquilotto ha voluto dare l’opportunità di esordire in stagione anche a Elio Capradossi, uno dei protagonisti assoluti della fantastica cavalcata della passata stagione, ma reduce da un brutto infortunio.

Schierato in campo dal primo minuto, il difensore aquilotto ha saputo disputare un’ottima prestazione: “Sono molto contento di esser riuscito a disputare tutta la partita, se devo dire la verità non pensavo di riuscirci, invece ho reagito bene fisicamente ed è stata davvero una bella gara, mi sono molto divertito.

E’ stata una bella casualità tornare in campo proprio contro la Roma, per me giocare contro i giallorossi è sempre un’emozione grande, poi farlo dopo un anno che non scendevo in campo lo è ancora di più, sono davvero contento di aver dato il mio contributo.

In settimana il mister mi aveva avvisato della mia titolarità, con lui c’è sempre stato un bel rapporto, più volte mi ha detto che mi avrebbe voluto rivedere in campo, ma che prima si doveva ottenere un obiettivo comune, più grande; questa sera mi ha dato la possibilità di giocare e non posso che ringraziarlo.

Per me questo è stato un anno sofferto, mi è dispiaciuto non esser stato tanto presente, ma comunque sono orgoglioso della squadra perché siamo riusciti ad ottenere un traguardo fantastico; mi auguro di poter vivere il prossimo anno da protagonista”.