Spezia calcio, prosegue fino al 30 luglio la campagna abbonamenti

Dopo due anni difficili, è tornata finalmente l’opportunità di sottoscrivere le tessere stagionali per essere protagonisti al “Picco” insieme allo Spezia e per ribadire adesso più che mai, che l’impianto spezzino è “LA NOSTRA CASA, LA NOSTRA FORZA”.

Prosegue spedita la campagna abbonamenti 2022-2023 delle Aquile, che terminerà sabato 30 luglio alle ore 13:00.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati online, oltre che presso i punti vendita Vivaticket e presso la Biglietteria Spezia Calcio di Viale Fieschi (INFO. 01871921115) con i seguenti orari:

– Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tra le novità, ecco per i giovani aquilotti l’offerta dedicata agli Under 25, che potranno godere di un prezzo vantaggioso insieme agli Over 65. Ma i vantaggi per gli abbonati non finiscono qui, infatti chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale, potrà contare su sconti fino al 35% del valore nominale dei biglietti per le singole partite. Sull’ingresso gratuito in occasione della prima gara casalinga della Coppa Italia 2022/2023, sulla possibilità di effettuare il cambio nominativo prima di ogni partita di campionato. Sulla possibilità di usufruire di uno sconto per l’acquisto dei prodotti ufficiali Spezia Calcio e avrà la possibilità di finanziare l’intero costo per l’acquisto fino a 12 rate con Crèdit Agricole.