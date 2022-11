Spezia Calcio, Cardoso possibile rinforzo di mercato a Gennaio

Nuova mossa di mercato dello Spezia per rinforzare la linea mediana.

Il centrocampista Johnny Cardoso è arrivato in Italia e incontrerà la dirigenza dello Spezia nelle prossime ore per valutare il suo trasferimento in aquilotto. Eduardo Macia non perde tempo e nelle prossime ore proverà a raccogliere i frutti di quanto seminato nelle scorse settimane, mentre la squadra di Luca Gotti lottava in campo per guadagnarsi la migliore posizione possibile prima della pausa mondiale

Lo Spezia è pronto ad offrirgli proprio questo ed un ruolo di primo piano da regista di centrocampo. Cardoso ed i suoi accompagnatori, a partire dalla famiglia, se lo sentiranno dire a voce nelle prossime ore, quando il calciatore è atteso in città per un contatto diretto con la dirigenza. Da parte aquilotta massimo riserbo, ma è chiaro che la trattativa è ormai a buon punto e le chance di vederlo con la maglia bianca sembrino davvero alte.