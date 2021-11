Spezia-Bologna, rientra Agudelo mentre Verde e Gyasi sono out

Tutto pronto per la sfida con il Bologna, in programma alle 15:00 di domenica sul terreno amico del “Picco”.

Per l’occasione il tecnico chiama a raccolta 21 calciatori, tra cui Kevin Agudelo, al rientro dopo il lungo stop per infortunio. Out Verde, non al meglio, e Gyasi, squalificato dopo il match con l’Atalanta.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

13.Reca

15.Hristov

17.Podgoreanu

18.Nzola

19.Colley

20.Bastoni

21.Salva Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

29.Salcedo

33.Agudelo

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

94.Provedel

Una sfida da non sbagliare tra le mura amiche per conquistare i tre punti preziosi nella corsa salvezza in cui le Aquile sono impegnate.