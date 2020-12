Spezia-Bologna, Italiano: finalmente ritroviamo il Picco

Alla vigilia del match infrasettimanale contro il Bologna, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare il momento dei suoi ragazzi.

“Ho rivisto la sfida di Crotone e rivedendola ho avuto le certezze di quanto visto dal campo: nel primo tempo siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio, purtroppo nella ripresa si è persa qualità e attenzione.

Può capitare di incassare gol in contropiede, l’abbiamo dimostrato contro la Lazio quando Nzola ha infilato Reina in ripartenza; questa settimana è toccato a noi, ma se vuoi avere possibilità di segnare devi necessariamente sporgerti nella metà campo avversaria.

Recuperiamo Nzola, ci è dispiaciuto perderlo per Crotone, ma ha avuto un problema personale che lo ha colpito molto. Per domani però torna a disposizione.

Non vedevamo l’ora di tornare a giocare al Picco, finora è come se avessimo sempre giocato in trasferta e quindi non possiamo che essere davvero contenti; domani dovremo onorare l’esordio del nostro stadio nella massima serie.

Mi aspetto una sfida complicata, di fronte avremo una squadra arrabbiata e quindi l’attenzione e la concentrazione dovranno essere massime. Dovremo essere bravi a concedere poco dietro e ad essere più incisivi davanti”.