Spezia, accordo delineato con l’ex Cremonese Alvini per la panchina

Il nome prescelto dallo Spezia per la panchina ligure è quello di Massimiliano Alvini.

Da Fucecchio al Golfo dei Poeti la strada è breve, ma mancano ancora alcuni chilometri prima di poter tagliare il traguardo.

Per far sì che gli ingranaggi si incastrino alla perfezione e il meccanismo dell’ufficialità dia i suoi frutti, servono gli ultimi passaggi. Il presidente Platek, sbarcato in Italia a inizio settimana, ha parlato chiaro: lo Spezia ripartirà da una nuova guida tecnica. Motivo per il quale è lecito pensare che, dopo l’illustrazione a stampa e sponsor dell’avveniristico progetto del nuovo stadio, il numero uno stia lavorando anche alla scelta del prossimo tecnico. Le tappe, infatti, sono tracciate.

Ora il tecnico è al lavoro con la Cremonese per trattare la risoluzione del contratto.