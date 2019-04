Spal-Genoa, Romero: Disputato buona partita

Efficace ed elegante, meglio di così… Dopo il compleanno festeggiato in settimana, ecco questo pareggio con la Spal per rasserenare un po’ gli animi e alimentare la classifica. Cristian Romero ha fornito l’assist a ‘Lapa’ e spazzato l’area con la solita puntualità. “Abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo entrati in campo con la grinta giusta giocando con ordine. Peccato non aver sfruttato le occasioni per andare in vantaggio. Siamo una squadra di qualità che non merita questa posizione. E’ stata una partita disputata a viso aperto da tutte e due. E’ un punto che vale per la classifica e per il morale dopo due sconfitte. Mister Prandelli è un grande tecnico. Trasmette la sua esperienza, calma e serenità. Sono contento per la squadra e soddisfatto del campionato che sto facendo. So che devo lavorare e posso migliorare tanto”.