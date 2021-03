Spal-Entella, Vivarini: giocato una buona partita

Con la testa e con il cuore. L’Entella torna da Ferrara con un punto meritato, figlio di una prestazione accorta e scrupolosa dal primo all’ultimo minuto.

“Abbiamo giocato una buona partita”, spiega Mister Vivarini, “La squadra ha è scesa in campo con il giusto atteggiamento, contro un avversario davvero molto forte la cui qualità non la scopriamo certo questa sera. Siamo stati presenti per tutta la partita giocando con intelligenza e grande compattezza. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio di tutto il collettivo e penso che in alcune occasioni avremmo avuto la possibilità di fare gol, se avessimo sfruttato meglio le chance create. Ho avuto delle risposte incoraggianti anche dai giocatori subentrati dalla panchina e questo mi lascia molto soddisfatto. È chiaro che adesso, però, ci manca la vittoria. Questo punto deve darci ulteriore consapevolezza e forza nel preparare la prossima partita, in casa, contro la Cremonese. Il campionato mette in palio ancora tanti punti e sono certo che una vittoria potrebbe darci un’ulteriore spinta per poter provare a dire la nostre in questo finale di stagione. Con questo atteggiamento, infatti, una volta ritrovati i tre punti, per me tutto può ancora succedere. La fase difensiva? Nelle ultime tre partite non abbiamo subito gol. Questo è un risultato importante da cui ripartire per fare tre punti martedì”.