Spaccio di droga nel Centro storico di Genova: fermati e denunciati 3 africani

Martedì sera gli agenti del Commissariato Centro hanno fermato in Vico del Fornaro, nel Centro storico genovese, un 24enne del Mali e un 28enne del Gambia, che poi sono stati denunciati per spaccio di droga in concorso. Un 27enne tunisino è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Uno dei due africani aveva prelevato la droga dagli slip per poi cederla al tunisino. I poliziotti sono quindi intervenuti e hanno trovato della sostanza stupefacente nascosta anche dentro la cover del cellulare e nella tasca dei pantaloni.

Inoltre, la scorsa notte, sempre nel Centro storico genovese, i poliziotti dell’U.P.G. hanno denunciato un nigeriano 45enne trovato in possesso di 4 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 3 grammi circa. Anche per lui è scattata la denuncia per spaccio.

All’alba di oggi, gli agenti del Commissariato Centro, hanno poi fermato un 20enne tunisino che armato di stampella e sotto effetto di sostanze stupefacenti, stava danneggiando alcune auto in sosta in Corso Quadrio.

Il giovane, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana, è stato denunciato per danneggiamento.