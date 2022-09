Spaccio di cocaina, straniero denunciato in stato di libertà

E’ avvenuto ieri pomeriggio durante il controllo degli agenti

Spaccio di cocaina. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 16.00, uomini della Squadra Volante, durante il regolare servizio di prevenzione del territorio, in via Buonviaggio all’altezza delle scalinate che portano in via Alzario Croce, controllava un uomo ed una donna, quest’ultima già nota alle Forze dell’Ordine in quanto tossicodipendente.

L’uomo, uno straniero, veniva trovato in possesso di tre involucri di cellophane termosaldati che, da una successiva analisi della Polizia Scientifica, risultava essere cocaina per un peso complessivo di poco meno di 2 grammi.

Lo stesso aveva con sé anche 140 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.

La donna, sentita dagli agenti in merito alla sua presenza con il 43enne, dichiarava di trovarsi in compagnia dell’uomo per acquistare sostanza stupefacente dallo stesso destinata ad uso personale.

Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e la sua posizione sul territorio nazionale è all’attenzione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di competenza.