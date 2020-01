Sotto Sopra è il nuovo punto di ritrovo ludico a Sestri Ponente

Sotto Sopra è un luogo di aggregazione per famiglie e appassionati di tutte le età. Per gli amanti del gioco da tavolo, delle serie tv e molto altro.

Via D’Andrade 11r, Sestri Ponente, Genova.

Ha aperto da qualche mese a Sestri Ponente un nuovo punto di ritrovo legato al mondo dei giochi da tavolo, delle serie televisive e dei gadget. Ma è soprattutto un luogo dove potersi incontrare, fermarsi e condividere le proprie passioni per i personaggi dei cartoni animati o gli eroi della tv.

All’interno di Sotto Sopra, infatti, è stata allestita una saletta con tavoli da gioco dove poter provare le ultime uscite e conoscere nuovi amici. Ed è proprio questo il punto su cui vogliono investire i gestori, Luca e Jessica, che nel nostro incontro raccontano:

“Il punto focale dell’attività è il permettere un luogo di ritrovo e di aggregazione presso l’ambiente cittadino di Sestri Ponente. Ci teniamo a ribadire che non vogliamo dedicarci unicamente al cliente “nerd” ma, anzi, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibili grazie alla vasta gamma di gadget e di giochi da tavolo adatti a tutte le età. Proprio il gioco da tavolo è diventato da poco di nostro grande interesse, tanto da portarci ad adibire una parte del nostro negozio a una saletta attrezzata con tavoli e posti a sedere dove poter provare i nostri svariati giochi.”

Sotto Sopra è un luogo sano da scegliere dove portare i propri figli, farli divertire e socializzare con altri bambini. Ma non è solo per i più piccoli e le famiglie. Sono molti, infatti, gli appassionati over 20/30/40 e oltre, che sono sempre in cerca di una sede dove potersi incontrare e giocare insieme. Non si è mai troppo piccoli né grandi per avere voglia di divertirsi in maniera pulita.

Sotto Sopra. Via D’Andrade 11r, Sestri Ponente, Genova.

Anche noi di Liguria Notizie amiamo il genere e passiamo del tempo da “Sotto Sopra” a Sestri Ponente.

Cosa aspetti ad andarci? Pronti…Posti……Viaaaaaaaaaaaa.

Giorgia Cadenasso