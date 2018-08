Ieri sera a Nervi nel porticciolo è comparsa una sostanza schiumosa di colore bianco che scendeva lungo il torrente Nervi sfociando in mare.

Sul posto è intervenuta la squadra di Genova Est dei vigili del fuoco, con l’appoggio del carro speciale NBCR, per il Rilevamento Radioattivo e Chimico Nucleare Biologico Chimico che ha provveduto a porre delle panne per far sì che la sostanza non giungesse in mare.

Nel frattempo la polizia locale e l’Arpal avviavano le indagini del caso.