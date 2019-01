Sondaggio Ipsos, Corriere della Sera: Lega 35.8%, M5S 25.4%, Pd 17.3%, FI 7.1%

Lega 35.8%, Movimento 5 Stelle 25.4%, Partito Democratico 17.3%, Forza Italia 7.1%.

Sono i risultati dell’ultimo sondaggio di Ipsos pubblicati oggi dal quotidiano Corriere della Sera.

Il partito di Matteo Salvini fa un balzo in avanti di quasi il 3 per cento, rispetto alle stime del 21 dicembre scorso. Mentre il movimento di Luigi Di Maio perde circa 1,5 punti percentuali.

In flessione il Pd (-0,8%) e Forza Italia (-0,9%).

L’unico simbolo che cresce nei sondaggi, oltre alla Lega, è quello di “Più Europa con Emma Bonino” che passa dal 2,4% del 21 dicembre scorso al 3,5% di oggi.

“Gli unici sondaggi a cui credo – ha commentato il ministro Matteo Salvini su Fb – sono quelli delle tante persone che mi salutano e mi dicono: ‘Vai avanti!’. Alle elezioni in Abruzzo (10 febbraio), in Sardegna (24 febbraio) e in Basilicata (marzo), e poi soprattutto alle Europee (26 maggio), possiamo far vincere la rivoluzione del Buonsenso della Lega, in Italia e in Europa e cambiare la storia del nostro continente. Ma servono costanza e concretezza: mai fermarsi, mai mollare, normalità, umiltà, sempre in ascolto tra la gente: questa è l’unica ricetta vincente. Conto su di voi, Amici. Ogni voto conta”.