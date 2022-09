Sondaggi politici, stop del Garante da sabato 10 settembre

In merito alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Italiana fissate per il prossimo 25 settembre 2022, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ricorda che, “a decorrere dalle ore 00:00 di sabato 10 settembre 2022 e fino alla chiusura dei seggi elettorali, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere con qualsiasi mezzo i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.

Tale divieto si estende – ai sensi dell’articolo 25 della delibera 299/22/CONS – anche alle manifestazioni di opinione e a quelle rilevazioni che, per modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.”

A questo link la delibera Agcom n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022 (FC)

In Italia il silenzio elettorale è stato introdotto nel 2000, quando fu approvata la legge, n. 28/2000, che vieta la diffusione di sondaggi a ridosso delle elezioni.

Chiusura della campagna elettorale per PD, M5s e centrodestra

Giovedì 22 settembre, a tre giorni dalle elezioni, sarà la volta del centodestra con tutti i leader della coalizione presenti sullo stesso palco a Piazza del Popolo.

Venerdì 23 settembre, invece, sarà il leader del Pd Enrico Letta a chiudere la campagna elettorale nella stessa piazza. Lo si apprende da fonti dem.

Sempre il 23 settembre piazza Santi Apostoli il Movimento cinque stelle di Giuseppe Conte.