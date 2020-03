Smentita catena su WhatsApp per il pericolo di Houseparty

Sta girando dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, su Whatsapp, una catena che invita anche gli utenti italiani, dopo quelli Usa, ad eliminare Houseparty.

Houseparty è un’app diventata decisamente popolare nelle ultime settimane, proprio in questi momenti in cui siamo costretti a restare in casa, con il mondo che si è bloccato a causa del coronavirus, con tale app gli utenti della rete possono interagire su questa piattaforma.

L’app ha avuto un notevole successo e consente ad amici e parenti di effettuare videochiamate, giocare e uscire in una “festa in casa” virtuale con l’uso sia iPhone che Android.

Tale catena che gira su WhatsApp sta creando non poca apprensione tra coloro che hanno deciso di scaricare ed utilizzare l’applicazione.

Dopo Whatsapp, anche molti utenti su Twitter, allarmati stanno segnalando come tramite l’app social Houseparty, i loro account Spotify, banca e altri siano stati hackerati.

Per questo tali utenti stanno incoraggiando gli altri a cancellare i loro account Houseparty.

Proprio su Twitter ne è nata una discussione a tal punto che l’ashtag #Houseparty è diventato di tendenza e in tanti stanno dando consigli su “Come eliminare Houseparty per il timore di un attacco hacker”.

Ma c’è qualcosa di vero dietro il messaggio?

Ecco il testo originale della catena su Whatsapp secondo cui i nostri dati sensibili sarebbero pericolosamente esposti a possibili attacchi hacker.

“Per chi avesse utilizzato House Party per le videochiamate mi stanno dicendo che rubano i dati per finalità illecite, per cui bisogna cancellare l’account dalle impostazioni. Condividi”.

Un contributo importante per determinare che si tratti di una bufala, una fake news, arriva da un’intervista su The Sun dove un portavoce di Epic Games, ha confermato che non esistono prove in merito ad una possibile associazione tra Houseparty ed altri account, non strettamente legati all’applicazione, che sarebbero stati compromessi.

In generale vale sempre la solita regola: “E’ consigliato a tutti gli utenti di scegliere password complesse durante la creazione di account online, ma questo vale per qualsiasi piattaforma”.

Dal canto loro gli sviluppatori di Houseparty hanno dichiarato che il servizio non è mai stato compromesso e che l’app è sicura e non raccoglie alcuna password per altri servizi.

L’invito è quindi quello di prestare attenzione a messaggi di questo tipo e alle solite catene che partono sui social network in particolare Whatsapp.

Come eliminare l’account di Houseparty su iOS

Ma se uno volesse davvero eliminare il proprio account di Houseparty deve prestare un po’ di attenzione. La disinstallazione è un pò difficoltosa, non è, infatti, facile trovare il menu necessario per eliminare il proprio account.

Ecco come eliminare il proprio account su iOS

Cliccare sulla faccina nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Tappare l’ingranaggio rosso nell’angolo in alto a sinistra dell’elenco di amici.

Aprire il menu Privacy.

Toccare Elimina account.

Toccare “Sì” ed inserire la password per eliminare l’account.

Se non si riesce ad eliminare l’app, basta inviare una mail a: support@houseparty.com.

La testimonianza su The Sun: https://www.thesun.co.uk/tech/11288862/houseparty-app-hacked-stealing-money-breach/

All Houseparty accounts are safe - the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020