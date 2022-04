Sino al 14 aprile a Pegli Mostra “a due” con gli Artisti Beppe Bonci e Armando Tommei

Da sabato 2 aprile finalmente, dopo l’esposizione natalizia di Masone, Armando Tommei, grazie all’amico ed artista Beppe Bonci, lo possiamo incontrare al “Club Artistico la Saletta” sul Lungomare di Pegli con i suoi colori e le sue opere.

Infatti le opere dei due artisti (“Morte del Gabbiano Jonathan” e Paesaggi Liguri”) saranno in Mostra dal 2 al 14 aprile, con orario 10.00/12.30 e 16.00/18.30.

Armando Tommei trasforma il legno in manufatti unici, irripetibili; i suoi lavori analizzano l’etica sociale. Una sua visione critica senza ripensamenti, senza pudori né falsità. Un artigiano che racconta il nostro tempo.

Da giovane, oltre 50 anni fa, lesse “Il gabbiano Jonathan Livingston”; e proprio dopo mezzo secolo ha capito che Jonathan è morto, ucciso da una società che non ammette il libero pensiero.

Di Beppe Bonci sappiamo ormai tutto; anima del Circolo La Saletta da sempre, esegue una pittura figurativa che spazia tra l’Impressionismo e la Macchia.

I colori della sua tavolozza, come si può vedere dalle foto in questo articolo, sono caldi, vivaci e perfettamente definiti, con un segno svelto e deciso, senza indugi. Bonci ha un atteggiamento semplice ed affettuoso quando guarda la natura, da sempre ispiratrice del suo lavoro. Il suo pregio? Il suo “ardore creativo” che si manifesta su tele riempite di getto, con istinto, non usando alcun artificio tecnico, senza complicanze.

Come si attua questa combinazione artistica tra Tommei e Bonci?

“Mentre Armando Tommei ha molti pensieri che ci riguardano e che attraverso le sue mani trasforma i pensieri in simboli – spiega Verrio Fontanini – Beppe Bonci prende questi simboli veicolati dal legno, che Armando con il suo pensiero modella, lucida e scalpella, e li mette in mostra. Ma attenzione, non è una mostra dove un va li, guarda, si innamora e compra: i pensieri Armando li regala, le sue opere non sono in vendita, sono sue. Sono sue e di tutti coloro che le vogliono vedere”.

Interessante e curiosa questa mostra “a due”.

L’esposizione come detto è aperta al Club Artistico la Saletta sul lungomare di Pegli sino a giovedi 14 aprile.

FRANCO RICCIARDI