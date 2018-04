Sindaco Bergamo e marito Cristina Parodi ospite di Roberta Pinotti a Genova

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (Pd) sarà ospite di Roberta Pinotti a Genova, venerdì 20 alle 17.30 presso lo Spazio Mentelocale di Palazzo della Borsa, in via Venti Settembre a Genova, per una lezione del laboratorio ‘Pensare, Agire’.

L’iniziativa di formazione è stata voluta dalla ministra della Difesa Roberta Pinotti (Pd) “per avvicinare i giovani alla politica, continua quindi il suo percorso: siamo arrivati al quarto appuntamento, dopo aver ospitato a fine 2017 Walter Veltroni, Marina Sereni e Marco Minniti”.

Lo hanno riferito oggi gli organizzatori genovesi del “Laboratorio di politica Pensare e Agire”.

“Questa lezione – hanno spiegato gli organizzatori – è la prima del 2018 ed è un importante momento per ricreare entusiasmo e rimettere al centro contenuti, approfondimento e attenzione alle nuove generazioni. Con lo spirito dell’iniziativa, le lezioni si rivolgono ai giovani under 30 per stimolare in loro passione e coinvolgimento verso l’azione pubblica.

La lezione di venerdì è la prima di un ciclo che fino all’estate si concentrerà sull’aspetto esperienziale, comunicativo, narrativo e sul linguaggio usato in politica. La tematica sarà ‘Amministrazione e Comunicazione’, attraverso la testimonianza di un osservatore privilegiato come l’attuale sindaco di Bergamo, reduce da una recente e impegnativa campagna elettorale per l’elezione a presidente della Regione Lombardia.

‘Pensare, Agire’, pensata per la partecipazione politica dei giovani liguri, ha riscosso interesse anche in under 30 di regioni limitrofe alla nostra, come Piemonte e Toscana. È un progetto, quello che Roberta Pinotti ha affidato ai ragazzi, che sta suscitando anche interesse nazionale come esempio di trasmissione di conoscenze tra la classe politica e le nuove generazioni”.