Sindaca concede troppi spazi gratis: esplodono movida e polemiche. Caos e controlli difficili

Esplode la movida a Sestri Levante, dove ieri sera si sono riversati centinaia di giovani provenienti dal Tigullio e dall’entroterra.

I locali del Centro storico e sul lungomare sono stati presi d’assalto. Caos e controlli difficili.

Difficile gestire la situazione e far rispettare le norme sull’emergenza coronavirus (mascherine e soprattutto distanze interpersonali) sia per gestori dei locali che per le (poche) Forze dell’ordine.

Tra i residenti sono scattate le polemiche per le cento autorizzazioni concesse gratuitamente dalla sindaca Valentina Ghio, sia pure provvisoriamente, ad altrettanti esercenti per avere spazio supplementari all’aperto e far fronte alle linee guida dell’Inail per contenere il contagio da Covid-19.