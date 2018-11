Sincro, collegiale a Savona a partire da domenica

Secondo collegiale stagionale a Savona, dal 18 novembre all’1 dicembre, per l’Italsincro.

Per l’occasione sono diciannove le convocate per il direttore tecnico Patrizia Giallombardo: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Veronica Gallo (Plebiscito Padova), Marta Iacoacci (Unicusano Aurelia Nuoto), Marta Murru (RN Savona), Viola Musso (RN Savona), Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Enrica Piccoli (Fiamme Oro/Montebelluna Nuoto), Carmen Rocchino (RN Savona), Lucrezia Ruggiero (Unicusano Aurelia Nuoto), Federica Sala (RN Savona), Aurora Savi (RN Savona), Isotta Sportelli (Unicusano Aurelia Nuoto) e Francesca Zunino (Fiamme Oro/RN Savona). Completano lo staff i tecnici federali Roberta Farinelli, Yumico Tomomatsu e Giovanna Burlando, i tecnici Anastasia Ermakova, Rosarita Gagliardi, Nadia Rocca e Rossana Rocci, la coreografa Anna Tarres, i preparatori atletici Annabella Cinti, Mirco Ferrari, Manuel Filippone e Silvia Scatola, il preparatore acrobatico Adolfo Lampronti, il preparatore di nuoto Nicol Cirillo e il preparatore di apnea Alessandro Vergendo.

Mixed in Ligura dal 18 al 23 novembre. Giorgio Minisini e Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) saranno in raduno cinque giorni a Savona. Gli azzurri saranno seguiti dal tecnico federale Rossella Pibiri.