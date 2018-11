Genoa, media spettatori: Grifone tra le prime dieci

Nella parte sinistra. Come l’anno scorso e nelle stagioni precedenti. Al netto delle variabili dettate dal nome delle avversarie frapposte dal calendario, il Genoa si conferma nella fascia nobile delle squadre più seguite in Serie A Tim nei match allo stadio Ferraris, comparando i dati con quelli dei competitor. Al giro di boa della 12ma giornata, il Grifone si colloca al decimo posto per seguito di pubblico, con una media spettatori che si attesta a 20.542 presenze. La gara con la miglior cornice stagionale è stata l’ultima con il Napoli (25.365), quella con il segno meno invece con l’Udinese (18.880) in una giornata meteorologicamente da tregenda tra un’allerta e l’altra. Il ranking dei club che occupano le posizioni di testa è aperto dall’Inter con la media spettacolare di 62.653. Seguono Milan, Roma, Juventus, Lazio, Fiorentina, Napoli, Bologna e Udinese. I friulani sono avanti di poche decine di unità.