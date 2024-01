Siglato protocollo tra la Polizia e Autorità portuale del Mar Ligure Orientale

L’obiettivo è una maggiore Cybersecurity Portuale

La Polizia di Stato e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale hanno ufficialmente sottoscritto un protocollo di intesa volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici rivolti ai sistemi informativi critici dell’Autorità.

La firma è avvenuta alla presenza del Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del Questore della Spezia, Lilia Fredella, e del Procuratore generale della Spezia, Antonio Patrono.

La convenzione è stata firmata da Alessandro Carmeli, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Liguria, e da Mario Sommariva, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Questo accordo mira a consolidare la collaborazione tra le parti attraverso la condivisione di informazioni, l’implementazione di procedure di intervento e la pianificazione di incontri formativi.

Il modello di cooperazione proposto si concentra sulla sinergia tra la Polizia di Stato e l’Autorità di Sistema Portuale, riconoscendo il ruolo strategico di quest’ultima nel contesto portuale.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza informatica dell’ente e dell’intero cluster portuale.

La Polizia di Stato, attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), opera da tempo nella prevenzione e repressione dei crimini informatici contro le infrastrutture critiche.

Il Centro rappresenta un punto di contatto nazionale e internazionale per la gestione degli eventi di sicurezza cibernetica, con una sala operativa operativa 24 ore su 24.

Il personale altamente qualificato della Polizia Postale di Genova, specializzato nella lotta al cyber terrorismo e al cyber crime, utilizzerà la propria esperienza per proteggere le infrastrutture informatiche dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara da possibili attacchi informatici.

La collaborazione attiva con Liguria Digitale e il Centro di Competenza Start 4.0 sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

L’Autorità di Sistema Portuale si impegna, con questo accordo, a promuovere le iniziative per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Saranno realizzati spot dedicati per la diffusione su reti televisive e piattaforme social, nonché su stampa specializzata.

Il coordinamento di queste attività sarà affidato all’Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Mario Sommariva, ha sottolineato l’importanza di questo protocollo nel potenziare la protezione del porto contro potenziali minacce, specialmente di natura informatica.

La collaborazione con la Polizia di Stato, esperta nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la cybersecurity, sarà essenziale per affrontare in modo efficace i pericoli derivanti da comportamenti illeciti.