Sicurezza, stazione mobile carabinieri a Sarzano. I residenti ringraziano l’Arma

“Dallo scorso fine settimana in piazza Sarzano a Genova è arrivata la Stazione Mobile dei Carabinieri. I residenti della zona ringraziano i responsabili dell’Arma per la presenza in questa parte del territorio e per essere stati ascoltati”.

Lo ha riferito oggi Claudio Garau, portavoce di uno dei comitati dei residenti dell’area del Centro storico genovese a ridosso di Carignano.

“Sappiamo – ha aggiunto Garau – che per i carabinieri è un impegno, considerando i tanti servizi da svolgere. Ovviamente, pensiamo che un presidio anche se non ‘fisso’ sia un ottimo traguardo perché la prevenzione sul territorio è fondamentale”.