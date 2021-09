Si perde nei boschi sopra Savona con il cane, salvata dai VVF

E’ successo nei boschi sopra Varazze

Soccorso dei vigili del fuoco per una giovane che si era smarrita con il suo cane a Faie nel Savonese.

A soccorrerli l’equipaggio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova, intervenuto sabato pomeriggio.

La giovane era andata a fare una passeggiata con il proprio cane nei boschi di Faie alle spalle di Savona, quando si era persa.

La giovane si è spaventata non riuscendo più col proprio cellulare ad individuare la propria localizzazione in quanto il gps del telefono non funzionava.

In compenso è riuscito ad effettuare una chiamata d’emergenza al 112 agganciando Genova nonostante si trovasse nel territorio di Savona.

La centrale operativa ha dovuto fare un gran lavoro per individuarla proprio in seguito al non funzionamento del Gps ed utilizzando solo le indicazioni paesaggistiche fornite da lei e la cartografia.

Alla fine padrona e cane sono stati verricellati a bordo dell’elicottero grazie al personale SAF e sono stati poi condotti a Sciarborasca dove aveva la giovane aveva parcheggiato la sua auto.