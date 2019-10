Si conclude in positivo Fantasy & Hobby fiera del fai da te a Genova

Si è concluso ieri il trittico di appuntamenti al padiglione blu della Fiera di Genova, organizzato da Biancofiere.

La struttura ha infatti ospitato:

“Fantasy & Hobby”, 20° edizione, fiera della creatività, hobbistica e arti manuali

“Model Show” 12° edizione, salone internazionale del modellismo

“Zen-A Fiera Benessere”, 8° edizione, fiera del benessere, biologico, ecologia, olistica

Un mix vincente quello di unire tre importanti eventi in un unico grande appuntamento, possibile anche grazie agli ampi spazi della Fiera di Genova.

Tre giorni di intense attività, da venerdì a domenica, che hanno impegnato, divertito e piacevolmente coinvolto l’enorme affluenza di pubblico.

Molte le proposte degli espositori a catturare l’attenzione di tutta la famiglia.

Dalla sezione modellismo con riproduzioni di altissimo livello, statiche, dinamiche e il concorso 2° Trofeo Città di Genova.

Alla sezione benessere tra spezie, profumi, cibi biologici, acchiappa sogni e massaggi rilassanti in loco.

All’immensa sezione dedicata all’hobbistica e al fai da te che come ogni edizione raccoglie migliaia e migliaia di appassionate in cerca di nuove tecniche da imparare e materiale da sperimentare. Cucito creativo, scrapbooking, resina, ceramica, legno e moltissimo altro. Stoffe e materiali di ogni tipo ma anche prodotti finiti e oggetti unici e fatti a mano. Molte infatti anche le idee regalo improntate già sul Natale.

Non solo banchi espositivi ma anche l’opportunità di iscriversi e partecipare a corsi formativi direttamente in fiera. Ed è proprio così che fra i tanti ho incontrato Valentina di Impronte D’Autore di Genova Sestri Ponente, e provato il suo corso base di Calligrafia. Con lei ho sperimentato l’Onciale, un’antica scrittura usata dal III all’VIII secolo nei manoscritti dagli amanuensi latini e bizantini e successivamente fino al XIII secolo in particolare nei titoli e nelle intestazioni; e una forma elegante di corsivo dal taglio moderno.

Per i bambini corsi diversi e divertenti per colorare, realizzare oggetti con le proprie mani, imparare e condividere.

Un intero weekend di attività che purtroppo vola via in un attimo. Non ci resta che attendere la prossima edizione immaginando le nuove sorprese che porterà.

Sono già fissate infatti le date di “Fantasy & Hobby” che sarà ancora una volta ospitata da Fiera di Genova dal 13 al 15 marzo 2020.

Giorgia Cadenasso