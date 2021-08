Si barrica in casa e minaccia di buttarsi dal balcone: messo in salvo

Tardo pomeriggio movimento oggi in via Avio nel quartiere di Genova Sampierdarena.

La polizia è intervenuta per un giovane che si è barricato in casa in evidente stato confusionale, e che si opponeva all’ingresso dei genitori.

Giunti sul posto gli agenti si sono presentati alla porta e, lui l’ha aperta con il ferro morto mostrando un coltello.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a fare entrare gli agenti.

Il giovane si è diretto con due coltelli in mano sul balcone ed è poi salito sul cornicione, passando da un terrazzo all’altro, rimanendo appeso nel vuoto con la possibile intenzione a lanciarsi di sotto.

I Vigili del Fuoco con un’autoscala hanno portato i genitori il più vicino possibile al ragazzo per convincerlo a desisdere.

Nel mentre i poliziotti, scavalcando i balconi, sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza.

Una volta in salvo, è stato accompagnato in ospedale in Tso.