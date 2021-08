New Racing for Genova dalla Liguria al Piemonte

Archiviato il Rally Golfo dei Poeti affronterà il Città di Torino

Poca sorte per la scuderia New Racing for Genova al 14° Rally Golfo dei Poeti, con solo due vetture classificate delle sette partecipanti. Hanno conosciuto la gioia del traguardo finale Andrea Peirano – Nicole Arata (Peugeot 106), secondi in classe A5 con una prestazione tutta sostanza, e Marta De Paoli – Federica Botta (Fiat Seicento), terze nella A0 dopo una gara tutta in sofferenza per il motore della loro vettura.

Non sono giunti in fondo, invece, Michele Guastavino – Laura Bottini, per la rottura del tripoide della loro Fiat Panda, Luca Fontana – Stefano Casagrande (Peugeot 106), messi subito ko dall’alternatore, Massimo Garbarino – Stefano Tiraboschi (Peugeot 306 – N3), che hanno rotto un semiasse, e Elio Canepa – Giorgia Lecca (Citroën Saxo Vts), per una lieve uscita di strada nell’ultima prova speciale quando erano in testa alla classe N2. Per un problema familiare non hanno preso il via i neo portacolori Massimo Ginocchio – Fabrizio Ponti (Peugeot 106 – A6).

L’attenzione della scuderia New Racing for Genova ora si sposta sul 36° Rally Città di Torino, in programma venerdì e sabato prossimi, ed al quale il sodalizio genovese parteciperà con tre vetture. Riflettori puntati, dopo la bella prova al Rally del Friuli Venezia Giulia (primo di Classe S1600 e tra le 2 Ruote Motrici oltre che 17° assoluto), sul savonese Francesco Aragno, che sarà in gara con la sua Renault Clio S1600 ed occasionalmente in coppia con Walter Terribile. Al via del rally torinese ci saranno anche i savonesi Lorenzo Bianchin – Enrico Bogliaccino, con la loro Fiat Cinquecento Sporting di Gruppo Racing Start, ed il chiavarese Maurizio Zaccaron che, al volante della sua Renault Clio Williams di Gruppo Racing Start Plus, condividerà l’esperienza con Pamela Mirani.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.