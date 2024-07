Sgombero Buridda, Corso: ripristinata legalità e restituito spazio a studenti

“Con lo sgombero del centro sociale ‘Buridda’, occupato abusivamente da anni in corso Montegrappa, viene ripristinata la legalità e restituito uno spazio importante alla Città di Genova e ai suoi studenti.

Si tratta di un’altra promessa mantenuta dalla Lega, che da sempre persegue il principio di rispetto degli altri e delle regole.

Ora basta con edifici e aree occupate abusivamente. Questa gente deve mettersi in testa che occorre mettersi in regola, come fanno tutti, prima di pretendere di avere spazi pubblici. E’ inutile che facciano le vittime e proteste di piazza chiamando a raccolta i soliti sinistroidi a loro sostegno.

Con la Lega in Comune a Genova gli abusivi continueranno ad avere vita difficile.

Siamo quindi soddisfatti per il necessario sgombero del ‘Buridda’ e ringraziamo le Forze dell’ordine che sono intervenute in modo esemplare facendo rispettare le regole e la legge”.

Lo hanno dichiarato stamane Francesca Corso (segretario provinciale della Lega di Genova) e Simona Fassone (capogruppo consiliare Lega Municipio Bassa Valbisagno).