Sestri Ponente: riapre Primo Intervento dell’Ospedale Micone

Il Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale Micone a Sestri Ponente, chiuso per l’emergenza Coronavirus riapre oggi 2 luglio2020. Il nuovo servizio applicherà le nuove regole imposte dall’epidemia COVID, inizialmente sarà attivo su 12 ore: dalle 8 alle 20.

L’ospedale Micone è un ospedale COVID-free, per cui è previsto un pre-triage per i pazienti afferenti al PPI e un locale di isolamento per gli eventuali pazienti con sintomatologia COVID-correlata, che dovranno poi essere trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi.

Presso l’Ospedale Micone i reparti al momento attivi sono:

Cardiologia/UTIC; Medicina Interna; Otorinolaringoiatria; Oculistica; Neurologia (DH); Psichiatria Riabilitativa; Oncologia DH; Ambulatorio laser; Radiologia, Laboratorio di Analisi. Contestualmente si rappresenta che nel breve verrà riaperto anche il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale Gallino di Potedecimo, dove si ricorda, è comunque operativo dal 20 marzo

l'Ambulatorio dei Codici Bianchi aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Per accedere al servizio è necessario contattare il numero 010 849 9719. L'operatore sanitario effettua una prima valutazione ponendo alcune domande in esito alle quali viene assegnato un codice con cui accedere in quella giornata.