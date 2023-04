Sestri Levante, Pistacchi sbugiarda Massucco su depuratore e caserma Carabinieri

“Non bastava dare la colpa all’opposizione perché il Comune di Sestri Levante non ha pagato l’Iva dovuta per la Mediaterraneo? Ora Marcello Massucco si supera, accusando la Regione Liguria per l’incapacità di Valentina Ghio, sua capolista in continuità con il passato, di realizzare il depuratore e la caserma dei carabinieri”.

Lo ha dichiarato oggi il candidato sindaco del centrodestra a Sestri Levante Diego Pistacchi.

“Alle elementari – ha aggiunto Pistacchi – si studiava Fedro e la favola del lupo che accusa l’agnello di inquinargli l’acqua bevendo più a valle, e di aver parlato male di lui sei mesi prima, quando l’agnello neppure era nato. Oggi sarebbe il caso che Massucco studiasse pratiche elementari prima di fare brutte figure con bugie anche poco credibili.

La variante del Piano di Bacino 17 che ancora deve essere approvata in via definitiva, adottata peraltro non dalla Regione ma dall’Autorità di Bacino, e sulla quale il Comune può presentare osservazioni fino al 20 aprile, non avrebbe alcun effetto se il centrosinistra avesse già realizzato come previsto sia il depuratore sia la caserma dei Carabinieri, per i quali ha invece ammesso in consiglio comunale che sono spariti i soldi dedicati. La variante, anche dopo la sua approvazione, fa infatti comunque salvi i progetti i cui lavori sono già partiti o anche già dotati di autorizzazione.

Ma addirittura la stessa variante inserisce l’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo depuratore, in fascia di pericolosità C (corrispondente all’attuale classe P3 del PGRA) che non vieta alcuna costruzione, tantomeno un depuratore.

Non solo. L’aggiornamento del Piano di Bacino è stato disposto solo per accertare che il sedime della nuova scuola fosse sicuro. Tutto insomma smonta le balle spaziali di Massucco. Bastava informarsi anziché disinformare i cittadini a mezzo stampa.

Delle due l’una: o il candidato del centrosinistra parla senza sapere cosa dice, o lo fa consapevolmente sperando di ingannare i cittadini.

Se proprio vuole raccontare favole, se ne inventi una per dire dove sono finiti i soldi e perché la Ghio in dieci anni non ha fatto né depuratore né caserma.

Oggi Fedro inizierebbe così: Superior stabat Massucco, inferior Sestri”.