Sestri levante, consegnati i primi “kit covid” per i soggetti più fragili. Sei misure attualmente attive per il sostegno a famiglie e anziani, ulteriori 3 in fase di avvio dedicate anche a imprese e associazionismo.



Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante Lucia Pinasco, assessore alle Politiche sociali, hanno incontrato alcuni abitanti del quartiere della Lavagnina con l’associazione Amici del Parco e il centro anziani La Tenda, per un momento di scambio e di confronto con i residenti.



L’occasione è stata anche utile per la consegna dei primi kit di autoprotezione acquistati dall’Amministrazione Comunale grazie anche alla collaborazione della Farmacia Internazionale e destinati agli anziani e ai soggetti più fragili.

Il kit contiene gel igienizzante, mascherine ffp2 e un saturimetro e rientra nell’insieme delle misure definite dal Comune di Sestri Levante per dare supporto a famiglie e ai soggetti più colpiti dalla pandemia in corso.



«La pandemia ha rallentato le occasioni di incontro con i nostri concittadini che fino all’anno scorso erano piuttosto frequenti – commentano la Sindaca e Assessore –. Proprio per l’importanza che questi momenti hanno sempre avuto nella nostra Amministrazione abbiamo deciso di unire la consegna dei kit di autoprotezione per i soggetti più fragili a un incontro ‘sul campo’, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e a numeri ridotti.

La consegna dei kit è un momento simbolico, perché ci consente di ricordare l’importanza di utilizzare gli strumenti di autoprotezione e controllo che abbiamo a disposizione, ma anche un modo per prenderci cura direttamente dei nostri cittadini più esposti. È molto bello inoltre vedere come lo spirito solidale sia rimasto vivo e attivo nonostante il momento che stiamo attraversando. Le associazioni di quartiere hanno rimodulato le proprie attività ma non si sono fermate: un bel segno, con aiuti concreti, per tutta la comunità».



Ulteriori 100 kit saranno consegnati questo pomeriggio all’associazione Terza età e Noi di Pila nel parco Sterza sempre dalla Sindaca e dall’Assessore e oltre 200 prima di Natale saranno distribuiti agli anziani seguiti dai Servizi Sociali del Comune per particolari fragilità e disabili. ABov