Sestri levante, al via il progetto di ripresa turistica ed economica con la rimodulazione degli spazi pubblici a supporto di bar e ristoranti, controllo e gestione delle spiagge libere con utilizzo di app.

«Sestri Levante lavora a pieno regime alla ripresa economica e turistica della città. ̶ Afferma la Sindaca Valentina Ghio – Siamo una città che si prepara a essere una meta turistica sicura e come Amministrazione facciamo la nostra parte attraverso lo sviluppo di progetti concreti di supporto alle attività che si aggiunge alle misure di sospensione e primo sostegno tributario varate la scorsa settimana.»

La Giunta Comunale di Sestri Levante, ha avviato il progetto di ampliamento temporaneo della concessione del suolo pubblico per la sola estate 2020, un supporto concreto alle attività di bar e ristoranti penalizzati dalle restrizioni della fase 2. Il progetto nasce per fronteggiare l’impatto della pandemia Covid-19 sulle economie locali nei territori a vocazione turistica.

«Stiamo lavorando intensamente su un progetto di sostegno alla ripresa economica – dichiarano Ghio e Bixio, assessore alle Attività Economiche – Anche se siamo in attesa delle norme che il Governo dovrà definire, abbiamo la certezza che il distanziamento fisico delle persone sarà il filo conduttore del nuovo modo in cui i nostri locali dovranno organizzare il proprio lavoro.

Per questa ragione e in considerazione degli spazi esigui che caratterizzano il nostro territorio e che andrebbero a penalizzare i nostri operatori, abbiamo subito cominciato a lavorare su alcune misure che rivedono il modo in cui fruiamo della nostra città, così da farci trovare pronti alla ripartenza.»

L’obiettivo del progetto è la concessione di maggiore spazio agli esercizi pubblici, mettendo a disposizione più metratura per le occupazioni di suolo pubblico così le attività possano rispettare il distanziamento fisico necessario tra i clienti. Il progetto incomincia oggi, giovedì 30 aprile 2020, con l’invio alle associazioni di categoria, la pubblicazione sul portale del Comune e sui canali social di un modulo dove gli esercizi di somministrazione potranno presentare la propria manifestazione di interesse a questo progetto. Il modulo dovrà essere spedito entro il 7 maggio.

L’Amministrazione e gli uffici competenti esamineranno le istanze pervenute, con verifiche e sopralluoghi, indicando gli spazi utili per l’allargamento temporaneo come ad esempio spazi pedonali, spazi davanti a negozi chiusi la sera o altre aree della città.

L’obiettivo è consentire agli esercizi di ripartire in sicurezza e con la minore penalizzazione possibile dal 1 giugno 2020. La gestione delle spiagge, per la ripresa del turismo con un progetto ad hoc per la riapertura dei lidi con un utilizzo controllato a residenti e turisti.

Ci sarà un servizio pubblico per gestire l’affollamento sulle spiagge libere di Sestri Levante, che prevede una segmentazione dei 50.000 mq di spiaggia libera del Comune e il controllo del numero di accessi, con la presenza di steward e con sistemi di monitoraggio tramite APP a cui si aggiungerà un call center per informazioni e orientare il cittadino e il turista.

«È indubbiamente un progetto complesso ma che potrà dare segnale forte alla città – conclude Ghio – non solo per sostenere l’economia ma anche per dare il messaggio che Sestri Levante è una città pronta a una ripartenza attiva e consapevole, con attenzione alla sicurezza delle persone ma aperta al futuro.» ABov