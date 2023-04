Sestri Levante, Barillari: Voglio proseguire in questa società

Continua la festa in riva alla Baia del Silenzio per la promozione del Sestri Levante che torna in serie C dopo più di 74 anni.

Barillari: “Mi auguro che non si perda l’umiltà che ci ha contraddistinto in questa stagione. La volontà mia e della società è quella di proseguire insieme, non è un discorso soltanto economico, per me è un grande passo perché il calcio è sempre stato un divertimento e ora diventerebbe un vero e proprio lavoro. Sono sicuro che troveremo un modo, ho visto una società determinata a fare le cose per bene e io mi sto già attivando per capire cosa servirà l’anno prossimo in Serie C”.