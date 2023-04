Pallanuoto, Trofeo delle Regioni femminile: trionfo della Liguria

Batte le Marche in finale 16-4 e conquista il Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile per la settima volta in otto edizioni.

Percorso netto per la Liguria con sei vittorie tutte di larga misura: 14-3 alla Lombardia, 23-1 all’Emilia Romagna e 13-1 sempre alle Marche nel girone, 16-6 al Lazio nei quarti e 17-2 al Veneto in semifinale. Finale chiusa già al cambio campo (7-1) con il risultato di parità (1-1) che è durato poco più di tre minuti. Migliori realizzatrici Calotta Paganuzzi con 4 gol e Margherita Minuto con la tripletta. Paganuzzi si aggiudica anche la classifica dei marcatori con 28 gol e Minuto è terza con 22; al secondo posto con 26 gol segnati c’è la siciliana Puleo.

Per la rappresentativa del Comitato Regionale Liguria della Federnuoto, allenata dal tecnico Pietro Ivaldi, è il quinto successo consecutivo e settimo complessivo dal 2015 ad oggi. Nella finale per il terzo posto la Toscana supera il Veneto 8-6 dopo i tiri di rigore; la partita si era conclusa sul 3-3. Decisivo il gol di Tavani.

L’edizione 2023 del Trofeo delle Regioni maschile, under14, si è dispuata a gennaio, sempre a Ostia, ed è stata vinta dal Lazio che ha battuto il finale la Campania 9-8.

Al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia si sono affrontate 11 rappresentative regionali composte da un massimo di 15 ragazze under15, divise in tre gironi nella prima fase. Arbitraggio singolo fino alle semifinali e doppio per le finali, partite di quattro tempi da sei minuti continuati, possesso palla di 30″ e di 20″ nel caso di seconda azione.

Arbitri designati per la manifestazione: Marco Riviezzo, Roberto Atzori, Tommaso Bozzi, Michele Scarciolla, Andrea Liso, Andrea Musio, Nando Sorbello, Mario Schettino, Filippo Scarselli, Fabio Bianchetti, Fabrizio Provenzale, Andrea Quamori Tanzi. Giudici arbitri Valter Trovò e Alessandro De Meo.

1 giornata – 5 aprile

A Lazio-Sicilia 6-8 (2-3, 2-1, 1-2, 1-2)

Arbitro Liso di Taranto – milior marcatore Puleo (S) 6 gol

B Marche-Emilia Romagna 7-5 (3-0, 2-3, 1-0, 1-2)

Arbitro Pace di Montegranaro – miglior marcatore Gnassi (ER) 4 gol

B Liguria-Lombardia 14-3 (4-1, 4-0, 2-1, 4-1)

Arbitro Sorbello di Catania – miglior marcatore Paganuzzi (LI) 9 gol

C Friuli Venezia Giulia-Veneto 2-12 (0-1, 0-4, 1-4, 1-3)

Arbitro Scarselli di Firenze – miglior marcatore Breda (V) 3 gol

A 19.30 Campania-Toscana 3-15 (0-4, 2-1, 0-3, 1-7)

Arbitro Musio di Roma – migliori marcatori Mazzei e Dottori (T) 3 gol

2 giornata – 6 aprile

A Toscana-Lazio 5-3 (2-0, 1-1, 0-1, 2-1)

Arbitro Atzori di Cagliari – miglior marcatore Dottori (T) 3 gol

A Sicilia-Campania 20-0 (5-0, 4-0, 5-0, 6-0)

Arbitro Riviezzo di Roma – miglior marcatore Puleo (S) 9 gol

B Lombardia-Marche 5-6 (2-0, 0-3, 1-1, 2-2)

Arbitro Bianchetti di Recco – miglior marcatore Ruani (M) 5 gol

B Emilia Romagna-Liguria 1-23 (0-7, 0-5, 0-6, 1-5)

Arbitro Quamori di Vasrese – miglior marcatore Paganuzzi (L) 8 gol

C Veneto-Abruzzo 25-0 (5-0, 2-0, 8-0, 10-0)

Arbitro Bozzi di Trento – miglior marcatore Alecci (V) 6 gol

3 giornata – 6 aprile

A Toscana-Sicilia 7-6 (1-0, 1-0, 2-4, 3-1)

Arbitro Schettino de L’Aquila – migliori marcatori Dottori (T) e Puleo (S) 3 gol

A Campania-Lazio 0-16 (0-4, 0-3, 0-4, 0-5)

Arbitro Sorbello di Catania – miglior marcatore Abrizzi (L) 5 gol

B Lombardia-Emilia Romagna 14-2 (3-0, 4-1, 4-0, 3-1)

Arbitro Lissi di Taranto miglior marcatore Bovo (L) 6 gol

B Liguria-Marche 13-1 (5-0, 1-1, 4-0, 3-0)

Arbitro Carciolla di Milano – miglior marcatore Gallettini (L) 3 gol

C Abruzzo-Friuli Venezia Giulia 0-20 (0-6, 0-4, 0-3, 0-7)

Arbitro Provenzale di Milano – miglior marcatore Abbondanza (FVG) 7 gol

Alla fne della fase preliminare. Nel gruppo A Toscana 9, Sicilia 6, Lazio 3, Campania 0; nel gruppo B Liguria 9, Marche 6, Lombardia 3, Emilia Romagna 0; nel gruppo C Veneto 6, Friuli Venezia Giulia 3 e Abruzzo 0.

Quarti di finale – 7 aprile

QF1 Toscana-Lombardia 10-9 dtr (6-6 parzali 1-2, 0-2, 3-1, 2-1) e rigori 4-3

Arbitro Atzori di Cagliari miglior marcatore Pantani (T) 3 gol

QF2 Liguria-Lazio 16-6 (7-2, 2-2, 5-1, 2-1)

Arbitro Bozzi di Trento – miglior marcatore Minuto (LI) 7 gol

QF3 Veneto-Sicilia 7-6 (1-2, 3-2, 1-1, 2-1)

Arbitro Bianchetti di Recco – miglior marcatore Pulejo (S) 3 gol

QF4 Marche-Friuli Venezia Giulia 11-1 (4-0, 2-0, 3-0, 2-1)

Arbitro Musio di Roma – miglior marcatore Ruani (M) 3 gol

Semifinali 7 aprile

SF1 Lombardia-Sicilia 12-6 (3-1, 1-2, 5-3, 3-0)

Arbitro Scarselli di Firenze – miglior marcatore Bovo (L) 5 gol

SF2 Lazio-Friuli Venezia Giulia 16-1 (6-0, 3-0, 5-1, 2-0)

Arbitro Provenzale di Milano – miglior marcatore Abruzzi (L) 5 gol

SF3 Toscana-Marche 2-5 (1-1, 0-0, 0-2, 1-2)

Arbitro Riviezzo di Roma – miglior marcatore Ruani (M) 2 gol

SF4 Liguria-Veneto 17-2 (5-1, 4-0, 3-1, 5-0)

Arbitro Scarciolla di Monza – miglior marcatore Minuto (L) 6 gol

Finali 8 aprile

7/8 posto Sicilia-Friuli Venezia Giulia 8-3 (3-0, 3-2, 1-1, 1-0)

Arbitri Schettino e Provenzale – miglior marcatore Puleo (S) 4 gol

5/6 posto Lombardia-Lazio 4-9 (1-3, 1-3, 1-1, 1-2)

Arbitri – migliori marcatori Puppi e Abruzzi (LA) 3 gol

3/4 posto Toscana-Veneto 8-4 dtr (3-3 – 1-0, 1.-0, 1-2, 0-1) rigori 5-3

Arbitri Liso e Musio

1/2 posto Marche-Liguria 5-16 (1-6, 0-1, 2-6, 1-3)

Arbitri Sarciolla e Scarselli – miglior marcatore Paganuzzi (L) 4 gol

Girone finale 9/11 posto

7 aprile Abruzzo-Emilia Romagna 3-13 (0-6, 2-2, 0-1, 1-4)

Arbitro Quamori di Varese – migliori marcatori Gnassi e Inzerillo (ER)

7 aprile Emilia Romagna-Campania 11-2 (4-1, 2-0, 2-1, 3-0)

Arbitro Bozzi di Trento – miglior marcatore Gnassi (ER) 6 gol

8 aprile Campania-Abruzzo 8-6 (1-1, 3-2, 3-2, 1-1)

Arbitro Atozori di Cagliari – miglior marcatore Colucci (C) 4 gol

Classifica finale

1. Liguria

2. Marche

3. Toscana

4. Veneto

5. Lazio

6. Lombardia

7. Sicilia

8. Friuli Venezia Giulia

9. Emilia Romagna

10. Campania

11. Abruzzo

Classifica marcatori – Top 11

1. Paganuzzi (Liguria) 28

2. Puleo (Sicilia) 26

3. Minuto (Liguria) 22

4. Bovo (Lombardia) 18

4. Abruzzi (Lazio) 18

6. Gnassi (Emilia Romagna) 14

6. Ruani (Marche) 14

8. Pulvirenti (Sicilia) 12

8. Dottori (Toscana) 12

8. Gallettini (Ligutia) 12

Albo d’oro

2015 U17 Liguria

2016 U17 Liguria

2016 U15 Friuli Venezia Giulia

2017 U17 Liguria

2018 U17 Liguria

2018 U15 Liguria

2019 U15 Liguria

2023 U15 Liguria