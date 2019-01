Sestri Levante, accoglienza e interazione, cosa cambia?

Il gruppo Confini & Racconti, nasce dalla volontà di riflettere e confrontarsi sul tema delle recenti politiche migratorie e dell’impatto che queste hanno sulla vita delle persone straniere e delle Comunità locali. Il nuovo gruppo, ha organizzato un incontri per dibattere su questi argomenti, con il patrocinio del comune di Sestri Levante.

Il dibattito si svolgerà sabato 5 Gennaio alle ore 17:00 presso l’ex Convento dell’Annunziata; dove ci sarà una tavola rotonda per discutere della nuova legge in materia di sicurezza e immigrazione, sotto il profilo giuridico e con uno sguardo alle conseguenze concrete sul sistema di accoglienza locale.

Si parlerà delle politiche adottate verso le organizzazioni umanitarie impegnate nelle operazioni di soccorso in mare; della percezione delle persone straniere e del crescente sentimento di diffidenza e ostilità, che sta segnando profondamente la società italiana. Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, ne discuterà con Paolo Pezzana, sindaco di Sori ed ex responsabile immigrazione di ANCI Liguria.

Siid Negash, portavoce del coordinamento Eritrea Democratica; Giorgia Linardi, portavoce della ONG Sea Watch; Angelo Pittaluga di UNHCR; Elena Fiorini, avvocato e membro di ASGI. A conclusione del dibattito, sarà proiettato il film-documentario “un paese di Calabria”, di Shu Aiello e Catherine Catella; a presentarlo la produttrice Serena Gramizzi (Bo Film).

«Un tema di grande attualità ̶ spiega Lucia Pinasco, assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità ̶ che verrà affrontato da ospiti competenti ed impegnati, con il desiderio di comprendere cosa cambierà per ognuno di noi, per i professionisti del settore, per chi cerca una nuova Terra e per la Comunità intera l’introduzione del recente Decreto Sicurezza. La Cittadinanza è invitata.»

Valentina Ghio, sindaca della città, conclude dicendo «A Sestri Levante abbiamo attivo un progetto Sprar da tre anni, con percorsi di integrazione positiva e attività di pubblica utilità. Nel prossimo Consiglio Comunale è prevista una mozione che chiede la sospensione degli effetti del DL 113/2018 in materia di immigrazione e sicurezza, i cui effetti genererebbero maggiore insicurezza sulle strade, in analogia con quanto fatto da altre città italiane come Milano, Bologna, Roma.» ABov