E’ mezzanotte passata ma i tifosi della Sampdoria stanno festeggiando in Corte Lambruschini e per le strade del centro di Genova con clacson e cori, l’avvenuta cessione della Sampdoria. Sembra scongiurata quindi la Serie D, purtroppo non ancora la penalizzazione in Serie B.

Cessione Samp, Ferrero ha venduto a Radrizzani

Loro, i tifosi, in circa 600, si sono dati appuntamento intorno alle 13.30 sotto la sede di Corte Lambruschini in concomitanza con l’inizio dell’assemblea del cda blucerchiato.

A suon di cori hanno fatto notare la loro presenza e l’attaccamento alla società, a tal punto che il presidente Lanna è sceso, intorno alle 14, per ringraziarli e per tranquillizzarli e spiegare che l’assemblea si protrarrà fino alla serata.

Intorno alle 20 i tifosi, ormai un migliaio, continuano a presidiare Corte Lambruschini e a intonare cori.

Sono le 21.40 Lanna esce e parla con i tifosi spiegando che il cda ha ricevuto il mandato di procedere all’aumento di capitale, sembrerebbe fatta: esplode la gioia blucerchiata.

Più tardi arriva la conferma che Ferrero ha ceduto la sua parte a Radrizzani, un nuovo boato percuote la Corte.

La festa continua sotto la sede blucerchiata e nel centro di Genova.

La festa dei tifosi

Photo Gallery

1 di 8