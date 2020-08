Serie D e Calcio a 5, palloni ufficiali sponsorizzati per la stagione 2020-2021

Anche la serie D si arrende allo strapotere degli sponsor, e tutte le gare dei nove gironi interregionali saranno giocati con palloni della Nike.

Non solo serie D, ma anche su tutti i campi di Futsal (calcio a 5) rotoleranno i palloni del noto marchio statunitense.

Per la precisione, la serie D sarà giocata con il “Nike Strike Pro Team”, un pallone che è caratterizzato da un design a 12 pannelli e – si legge nel comunicato di presentazione – “un rivestimento testurizzato per tocco e sensibilità eccezionali, camera d’aria in gomma rinforzata per mantenere la forma, e scanalature Nike Aerowtrac per stabilizzare la traiettoria”.

Pronto anche l’attrezzo per gli allenamenti, denominato “Nike Strike Team”, mentre per il calcio a 5 ecco il “Nike Futsal Pro” ed il “Nike Futsal Maestro”, palloni a rimbalzo controllato con una maggiore sensibilità nel tocco e una velocità di scorrevolezza massimizzata sul terreno di gioco.

Insomma anche il calcio di Quarta Serie è in mano agli sponsor.

Un bene o un male? Chissà…

Franco Ricciardi