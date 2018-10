Serie C, trasferta insidiosa per i ceramisti

Albissola nella tana della Carrarese. Dopo il punto conquistato a Chiavari contro la Propria, che ha cosi dato via al nuovo corso interpretato dal neo mister Claudio Bellucci, per l’Albissola arriva domenica prossima l’insidiosa gara con la Carrarese, terza forza del campionato ed una autentica macchina da gol in questa prima parte di campionato.

Dopo il pareggio con i bustocchi, il patron Gianpiero Colla si è dichiarato soddisfatto: “Ho visto un spirito nuovo in campo – ha dichiarato – soprattuto una vera svolta a livello di carattere dei giocatori scesi in campo. Credo che abbiamo iniziato la strada giusta, che ci consentirà di uscire dalle secche della classifica”.

Bellucci prosegue la preparazione per la trasferta in terra toscana. C’è il problema del campo: in questi incertissimo campionato di serie C 2018/19 i ceramisti non sanno ancora se giocheranno sul campo della Carrarese o dovranno viaggiare sino al “Mannucci” di Pontedera, visto l’inagibilità dell’impianto dei marmisti.

A tal proposito, l’allenatore dei toscani Baldini è stato molto chiaro, spiegando che piuttosto che emigrare a Pontedera preferirebbe giocare a porte chiuse, senza pubblico, sul campo amico, come già era accaduto per la gara con il Novara.

Dal canto suo Bellucci comunicherà la formazione con ogni probabilità dopo la rifinitura di sabato, perché non intende concedere alcun vantaggio agli avversari; la situazione di classifica è molto delicata e tutto è viene attentamente valutato per non concedere vantaggi agli avversari ed avere maggiori chances di portare a casa un risultato positivo.

Intanto si conosce il nome del direttore di gara designato; si tratta di Ilario Guida della sezione di Salerno, che sara assistito da Alessandro Lombardi di Castellamare di Stabia e da Fernando Caviano di Bologna.

Carrarese-Albissola si giocherà domenica 4 novembre alle 20.30; la Federazione ha inoltre comunicato gli orari delle altre gare che vedranno impegnati i biancocelesti nel mese di novembre. Domenica 11 novembre Albissola-Juventus B (ore 20.30 Chiavari), Domenica 18 novembre Gozzano-Albissola (ore 20.30, Novara), Domenica 25 novembre Albissola-Pro Piacenza (ore 20.30, con ogni probabilità a Savona).

Per quest’ultima gara ci sono grandi perplessità, perché a metà novembre il Pro Piacenza potrebbe essere estromesso dal campionato di Serie C per gravissime insolvenze debitorie.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.