Serie B: gli anticipi e posticipi dello Spezia

La Lega B ha comunicato anticipi e posticipi dal 13o all’16o turno di andata del campionato 2018-2019.

Per le Aquile le variazioni riguardano la sfida interna contro il Foggia valida per la 13a giornata ora in programma domenica 25 novembre alle ore 15:00 e la trasferta di Ascoli (14a giornata) in programma al ‘Del Duca’ sabato 1 dicembre alle ore 18:00.

13a giornata

SPEZIA-FOGGIA

Domenica 25 novembre, ore 15:00, stadio ‘A. Picco’

14a giornata

ASCOLI-SPEZIA

Sabato 1 dicembre, ore 18:00, stadio ‘Del Duca’