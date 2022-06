Serie B: Genoa favorito per la promozione per gli scommettitori

Il prossimo campionato di serie B sarà una vera A2 con il Genoa che sarà tra le favorite per un ritorno nella massima serie.

Le favorite per un pronto ritorno in massima serie sono il Genoa, prima per gli esperti in quota a 4, davanti al Cagliari del nuovo tecnico Fabio Liverani, a 5. Più indietro, riporta Agipronews, il Parma di Gianluigi Buffon, che si affida a Pecchia per centrare la promozione, proposto a 8 volte la posta, leggermente avanti rispetto a Benevento, Brescia e Venezia, tutte offerte a 10.

Vale invece 15 volte la posta il Pisa, sconfitto dal Monza nell’ultima finale playoff, mentre servirà una vera impresa alle quattro neopromosse dalla Serie C. Si gioca infatti a 30 la promozione del Bari, sale a 35 il Palermo, con Modena, a 50, e la matricola Sudtirol, a 75, più preoccupate al mantenimento della categoria che a un possibile doppio salto.