Serie A2 Femminile: le ragazze del Park Tennis Genova straripanti a Casale

Prosegue la serie positiva del Park Tennis Genova in A2 Femminile. Dopo la netta affermazione in casa del TC Prato e il pari interno con la capolista Ceriano, le ragazze di capitan Giorgia Buchanan vincono nettamente in casa del Casale. Cristiana Ferrando batte agevolmente Greta Rizzetto per 6/0 6/1. Il Park si porta sul 2-0 grazie a Lucrezia Musetti, abile a regolare Elisa Casella con il punteggio di 6/0 6/2. Il punto della vittoria lo firma Costanza Traversi con il 7/6 7/5 rifilato ad Alessia Bellotti. Il 4-0 arriva con la grande prestazione del doppio Musetti-Ferrando vincitore 6/2 6/2 su Rizzetto-Taverna.

“Le ragazze son state molto brave. Sulla carta, una giornata più semplice delle altre ma andava affrontata con la giusta mentalità per non renderla complicata – afferma la Buchanan- Cosi è stato grazie a elevata attenzione e applicazione come se l’avversaria fosse la prima in classifica. Le ragazze sono fiduciose e pronte a dare il massimo per la prossima sfida contro Padova in trasferta”.