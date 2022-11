La Sportiva Sturla vince il 1° Trofeo Maruzzella

Non si sposta da Sturla il 1° Trofeo Maruzzella perché è stata la squadra organizzatrice del torneo, la Sportiva Sturla, ad avere la meglio sulle altre sette formazioni partecipanti. Un torneo che è stato un vero e proprio anticipo di campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 3 dicembre.

Grandi sono stati l’entusiasmo e l’agonismo di tutte le formazioni, nessuna delle quali era disposta a perdere. Il clima che si respirava era già quello del campionato. Un banco di prova importante anche per i mister che hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica schemi e tattiche in veri e propri match.

Chi ha avuto la fortuna di assistere agli incontri, ai bordi della Piscina del Mare di Sori, di certo non è rimasto deluso. Dopo i quarti e le semifinali del sabato, domenica mattina si sono disputate le finali. Hanno aperto i giochi le formazioni del Crocera (ora San Giorgio) e del Lerici Sport. La gara, combattutissima, ha visto alla fine prevalere la squadra levantina del Lerici per 4-3. Ha invece avuto la meglio il CN Carrara sulla formazione del Sea Sub Modena vincendo per 8-5 e conquistando così il quinto posto nel torneo. Si sono giocate la finale per il 3° e 4° posto le squadre del Piacenza Pall. 2018 e del Rapallo Pallanuoto, gara che ha visto prevalere, di misura, gli emiliani per 4-3.

La finale ha visto contrapposte le squadre della Sportiva Sturla e quella della US Locatelli, tra l’altro le uniche squadre Liguri finite nel girone Nord del campionato di serie B.

Uno scontro che si replicherà nella seconda giornata di campionato, quando lo Sturla giocherà in trasferta, nella Piscina di Lago Figoi, in casa della Locatelli.

La Locatelli è una squadra di esperienza che più volte, negli ultimi anni, ha disputato i play-off per cercare la promozione. Il match però è stato a favore dei colori biancoverdi che hanno vinto il Trofeo Maruzzella con il punteggio di 4-2. Al termine di una splendida mattinata, all’insegna della pallanuoto e sotto un sole che ha ricompensato chi ha deciso di assistere alla manifestazione, c’è stata la premiazione alla presenza dell’amministratore delegato di Maruzzella, Laura Mazzola. Oltre 180 borse piene di prodotti dello sponsor sono state distribuite alle squadre partecipanti e a tutto lo staff.

“Complimenti al mister Fabio Gambacorta e a tutta la squadra della Sportiva Sturla per l’ottima prestazione – sottolinea la dirigenza sturlina – Augurandoci che sia la prima di una lunga serie, diamo a tutti l’appuntamento al prossimo anno per il secondo Trofeo Maruzzella”.