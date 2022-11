Austria-Italia 2-0, la stagione azzurra si conclude con una sconfitta

Niente da fare per gli Azzurri che concludono la stagione come peggio non potevano. L’Italia cade 2-0 a Vienna nell’ultimo test amichevole del 2022. Azzurri in difficoltà nel primo tempo: la sblocca Schlager su assist di Arnautovic, palo di Adamu alla mezz’ora.

Raddoppia Alaba su punizione che sorprende Donnarumma. Mancini ne cambia quattro dopo l’intervallo, strepitoso Gigio su Posch. Raspadori e Chiesa sfiorano il gol.

La Nazionale tornerà in campo a marzo per le qualificazioni a Euro 2024

Austria Italia 2-0: risultato e tabellino

Marcatori: 6′ Schlager (A), 36′ Alaba (A)

Ammoniti: Seiwald (A), Chiesa (I), Posch (A)

Austria (4-2-3-1) – Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wöber (71′ Mwene); Seiwald, X.Schlager; Baumgartner (81′ Grillistch), Sabitzer, Adamu (81′ Schimd); Arnautovic (71′ Gregoristch). A disposizione: A.Schlager, Hedl, Cham, Kainz. Commissario tecnico: Ralf Rangnick

Italia (3-4-3) – Donnarumma; Gatti (46′ Pessina), Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo (46′ Scalvini), Barella (89′ Miretti), Verratti, Dimarco; Politano (46′ Zaniolo), Raspadori (71′ Gnonto), Grifo (46′ Chiesa). A disposizione: Meret, Vicario, Provedel, Bastoni, Parisi, Miretti, Ricci, Pinamonti, Pafundi. Commissario tecnico: Roberto Mancini