Serie A1, Tempesti Day e Di Fulvio verso quota 100: un sabato da non perdere a Recco

Il ritorno di Stefano Tempesti a Recco, dodici anni dopo la sua ultima partita ufficiale alla “Ferro” datata 5 giugno 2010 (finale Scudetto con il Savona); la possibilità per Francesco Di Fulvio di raggiungere le 100 partite di campionato consecutive in gol (striscia iniziata il 13 maggio 2017 contro la Canottieri Napoli). Non mancano i motivi di interesse per la quinta giornata del round Scudetto che domani, alle 12, vedrà di fronte Pro Recco e Ortigia a Punta Sant’Anna.

I biancocelesti, primi matematicamente in classifica, si preparano a festeggiare il giocatore più vincente nella storia recchelina, capace di alzare trentanove trofei in sedici anni: sarà un “Tempesti Day” in piena regola con la piscina impreziosita da alcune sue foto, mentre durante la presentazione Ivovic e compagni scenderanno in vasca con la calottina rossa numero 1. Prima del fischio d’inizio il portiere dei siciliani sarà premiato dal presidente Maurizio Felugo e dal “Caimano” Eraldo Pizzo con una targa: “Rendiamo onore ad un grande atleta che ha lasciato il segno nella storia del Club ma che ancor di più è stato con i suoi comportamenti esempio per tanti ragazzi che l’hanno conosciuto – le parole di Felugo -. Stefano merita di ricevere il grazie della società, dei tifosi e dell’intera città nella piscina che lo ha consacrato”.

Il biglietto, gratuito, si potrà ritirare direttamente nella segreteria della piscina dalle ore 10. La partita sarà arbitrata da Ricciotti e Navarra.